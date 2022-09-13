Тірамісу, як його роблять італійці: на готування всього 15 хвилин

Справжній тірамісу готується з кремом на основі сирих яєць. Такий інгредієнт може лякати, тому його замінюють збитими вершками. Пропонуємо вам ризикнути і все ж повторити рецепт італійців.
Як це зробити, розповіла відомий український блогер Alina FooDee.
Розділіть яйця на жовтки і білки. Додайте до жовтків одну столову ложку цукру і збийте до світлої пишної маси.
Змішайте маскарпоне зі збитими жовтками. За бажанням можна додати лікер або вино Марсала, можна ром.
Збийте білки з 3 столовими ложками цукру до стійких піків. Акуратно додайте збиті жовтки до маскарпоне з жовтками, перемішуючи лопаткою, щоб зберегти легкість крему.
Обмокніть печиво савоярді в каві. Викладіть у форму. Викладіть половину крему, потім ще один шар печива і знову крем.
Накрийте форму харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години.
Посипте какао перед подачею.
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