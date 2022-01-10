Круче, чем любой торт: готовим шикарный чизкейк без выпечки

Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сливочного сыра. Часто в него добавляют фрукты, желе, делают подложку из теста, к примеру песочного. Такое лакомство легко приготовить без выпечки, и оно точно придется вам по вкусу!

Для приготовления чизкейка нам понадобится разъемная форма диаметром 20 сантиметров и несколько простых ингредиентов:

Печенье сахарное - 200 г

Сливочное масло - 50 г

Молоко - 1-2 ст.л. (по желанию и при необходимости)

Для сливочного слоя чизкейка:

Сливочный сыр - 400 г

Сметана 20% или жирнее - 150 г

Сахар - 110 г

Ванильный сахар - 1 пакетик

Желе - 1 упаковка (развести согласно инструкции на упаковке)

Мандарины - 2-3 шт.

Измельчите печенье в мелкую крошку. Добавьте растопленное сливочное масло. Если крошка получается слишком сухой, можно добавить немного молока.

Выложите крошку в разъемную форму, хорошо утрамбуйте. Поставьте в морозильную камеру, пока занимаемся сливочным слоем.

Для сливочного слоя смешайте сливочный сыр, сметану, сахар и ванильный сахар. Перемешайте, пока сахар растворится. Выложите сливочный сыр на основу из печенья. Поставьте в морозильную камеру минут на 20-30, пока будем заниматься третьим слоем.

Залейте желе горячей водой согласно инструкции на упаковке. Можно использовать чуть меньше воды, чем указано на упаковке, тогда желе будет плотнее. Дайте желе остыть до комнатной температуры. На сливочный слой выложите любые фрукты, вылейте сверху желе. Поставьте в холодильник (не в морозильную камеру) на несколько часов, пока желе сверху полностью застынет.

Когда желе застынет, можно доставать десерт из формы. Аккуратно пройдитесь по краю формы и достаньте чизкейк.