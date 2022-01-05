Типы мужчин с сайтов знакомств, от которых нужно бежать, и побыстрее

В современном быстром и занятом мире сайты знакомств стали основной платформой для общения, флирта, дружбы и построения отношений. Девушки, если вы зарегистрировались в "Тиндере", "Мамбе", "Баду" не просто посмеяться, а действительно нацелены встретить там спутника жизни, будьте осторожны!

Юморист

Несомненно, мужчина без чувства юмора - беда. Но и перегибы тоже не лучший вариант. Вы сразу поймете, что вам попался "юморист" - он будет шутить сразу, много и часто неуместно.

Шутки ниже пояса, в неподходящий момент, злые подколы всегда отталкивают и заставляют думать, что человек еще не совсем сформировался как зрелая личность. В какой-то момент вас начнет это сильно раздражать.

Скучающий женатик

Таких на сайтах знакомств пруд пруди. Часто они скрывают свои фото в профиле, называются другими именами или выставляют снимки в темных очках.

Нередко такие персонажи сразу заявляют, что женаты, показывая, что не ищут ничего серьезного. Но в то же время им скучно, они одиноки в браке, хотят разнообразия, или же либидо с женой разное. Эти уловки могут пробуждать в женщинах жалость к "бедному, несчастному, необласканному". Но не стоит на такое "вестись" - только время и нервы потратите.

Помогите, кто может

Мужчин, преследующих вовсе не романтические и даже не сексуальные цели в приложениях, также много. Встречаются мужчины, которые считают нормальным поправить свое финансовое положение за счет незнакомой женщины.

В общении такой мужчина очень мил и вежлив. В какой-то момент он начнет жаловаться на жизнь и трудности, а поскольку вы уже успели некоторым образом привязаться, у вас может возникнуть чувство вины. Сразу прекращайте общение с таким альфонсом.

Простой парень с претензией

Такой мужчина в первые дни знакомства ничего не требует от женщины, вы просто общаетесь, он не производит ни негативного, ни позитивного впечатления.

Он акцентирует, что "простой, обычный". Обычно под этим скрывается 35-40 летний мужчина, у которого нет никаких серьезных достижений, нет особой привлекательности, но при этом женщина должна его покорить, иначе у нее просто нет вкуса.

Диванный гений

Музыкантов, поэтов, актеров в приложениях много. Не все из них признаются, что творческие личности они лишь в своей голове или максимум в окружении друзей на домашних посиделках. Зачастую, такие личности особо ничем не увлечены, но разговоры об арт-хаусном кино, современной живописи позволяют ему выделиться из толпы и произвести впечатление. По крайней мере, они так думают.

Чаще всего такой потенциальный партнер ничем вас не удивит и еще попросит подвезти его домой на вашей машине, чтобы он сам не шел по темной улице. Надо ли вам такое счастье?