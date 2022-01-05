Типи чоловіків з сайтів знайомств, від яких потрібно бігти, і швидше

У сучасному швидкому і зайнятому світі сайти знайомств стали основною платформою для спілкування, флірту, дружби і побудови відносин. Дівчата, якщо ви зареєструвалися в "Тіндері", "Мамбі", "Баду" не просто посміятися, а дійсно націлені зустріти там супутника життя, будьте обережні!

Гуморист

Безсумнівно, чоловік без почуття гумору - біда. Але і перегини теж не найкращий варіант. Ви відразу зрозумієте, що вам попався "гуморист" - він буде жартувати відразу, багато і часто недоречно.

Жарти нижче пояса, в невідповідний момент, злі підколи завжди відштовхують і змушують думати, що людина ще не зовсім сформувався як зріла особистість. У якийсь момент вас почне це сильно дратувати.

Нудьгуючий жонатик

Таких на сайтах знайомств хоч греблю гати. Часто вони приховують свої фото в профілі, називаються іншими іменами або виставляють знімки в темних окулярах.

Нерідко такі персонажі відразу заявляють, що одружені, показуючи, що не шукають нічого серйозного. Але в той же час їм нудно, вони самотні в шлюбі, хочуть різноманітності, або ж лібідо з дружиною різне. Ці хитрощі можуть пробуджувати в жінках жалість до "бідного, нещасного, необласканого". Але не варто на таке "вестися" - тільки час і нерви витратите.

Допоможіть, хто може

Чоловіків, які переслідують зовсім не романтичні і навіть не сексуальні цілі в додатках, також багато. Зустрічаються чоловіки, які вважають нормальним поправити своє фінансове становище за рахунок незнайомої жінки.

У спілкуванні такий чоловік дуже милий і ввічливий. У якийсь момент він почне скаржитися на життя і труднощі, а оскільки ви вже встигли деяким чином прив'язатися, у вас може виникнути почуття провини. Відразу припиняйте спілкування з таким альфонсом.

Простий хлопець з претензією

Такий чоловік в перші дні знайомства нічого не вимагає від жінки, ви просто спілкуєтеся, він не справляє ні негативного, ні позитивного враження.

Він акцентує, що "простий, звичайний". Зазвичай під цим ховається 35-40 річний чоловік, у якого немає ніяких серйозних досягнень, немає особливої привабливості, але при цьому жінка повинна його підкорити, інакше у неї просто немає смаку.

Диванний геній

Музикантів, поетів, акторів в додатках багато. Не всі з них зізнаються, що творчі особистості вони лише в своїй голові або максимум в оточенні друзів на домашніх посиденьках. Найчастіше, такі особистості особливо нічим не захоплені, але розмови про арт-хаусне кіно, сучасний живопис дозволяють йому виділитися з натовпу і справити враження. Принаймні, вони так думають.

Найчастіше такий потенційний партнер нічим вас не здивує і ще попросить підвезти його додому на вашій машині, щоб він сам не йшов по темній вулиці. Чи треба вам таке щастя?