Типичный советский вор: в Киеве мужчина присвоил "ничейный" самокат (видео)

В Киеве мужчина решил забрать себе электросамокат Bolt, потому что подумал, что кто-то просто выбросил его. Однако транспорт нашли с помощью встроенного GPS-трекера.
Видео находки и допроса похитителя обнародовали на Facebook-странице "Киев Оперативный".
В ночь с 17 на 18 мая экипаж сотрудников компании обнаружил свой самокат на балконе одного из жилых домов Киева.
Мужчина, на чьем балконе было найдено транспортное средство, рассказал, что видел, как соседский мальчик днем катался на этом самокате и, вероятно, забыл его в парке.
Поэтому заботливый сосед решил забрать транспорт домой, чтобы его не украли.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент:
Однако некоторые стали на сторону мужчины, утверждая, что он просто не знал о таком сервисе аренды самокатов.
Как бы там ни было, к месту нахождения угонщика самоката и самого транспортного средства вызвали наряд полиции. Теперь этому человеку грозит лишение свободы.
Напомним, ранее львовянин на самокате влетел в толпу на полной скорости.
Также недавно мы писали, как у мужчины в аэропорту Одессы загорелся электросамокат.