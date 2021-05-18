Типичный советский вор: в Киеве мужчина присвоил "ничейный" самокат (видео)

Что произошло

В ночь с 17 на 18 мая экипаж сотрудников компании обнаружил свой самокат на балконе одного из жилых домов Киева.

Мужчина, на чьем балконе было найдено транспортное средство, рассказал, что видел, как соседский мальчик днем катался на этом самокате и, вероятно, забыл его в парке.

Поэтому заботливый сосед решил забрать транспорт домой, чтобы его не украли.

Реакция сети неоднозначная

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот инцидент:

Вот так выглядит болезнь под названием "совок головного мозга"

Типичный советский бытовой вор

Делают они, а стыдно тебе. Что же за менталитет такой, воровать все, что не прикручено

Тот случай, когда интеллект у самоката выше, чем у вора.

Однако некоторые стали на сторону мужчины, утверждая, что он просто не знал о таком сервисе аренды самокатов.

Как бы там ни было, к месту нахождения угонщика самоката и самого транспортного средства вызвали наряд полиции. Теперь этому человеку грозит лишение свободы.