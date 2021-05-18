Типовий радянський злодій: у Києві чоловік привласнив "нічийний" самокат (відео)

Що трапилося

У ніч з 17 на 18 травня екіпаж співробітників компанії "Bolt Scooters" виявив самокат на балконі одного з житлових будинків Києва.

Чоловік, на чиєму балконі й було знайдено транспортний засіб, розповів, що бачив, як сусідський хлопчик вдень катався на цьому самокаті та, ймовірно, забув його у парку.

Тому турботливий сусід вирішив забрати транспорт додому, аби його не вкрали.

Реакція мережі неоднозначна

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на цей інцидент:

Ось так виглядає хвороба під назвою "совок головного мозку"

Типовий радянський побутовий злодій

Роблять вони, а соромно тобі. Що ж за менталітет такий, красти все, що не прикручено

Той випадок, коли інтелект у самоката вище, ніж у крадія.

Однак деякі дописувачі стали на сторону чоловіка, стверджуючи, що він просто не знав про такий сервіс оренди самокатів.

Як би там не було, до місця знаходження викрадача самоката і самого транспортного засобу викликали наряд поліції. Тепер цьому чоловікові загрожує позбавлення волі.