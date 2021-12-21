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Типова помилка при варінні яєць робить їх шкідливими: запам'ятайте просте правило

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Вівторок 21 грудня 2021 14:10
Типова помилка при варінні яєць робить їх шкідливими: запам'ятайте просте правило Фото: як не можна варити яйця (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Здавалося, що може бути простіше варених яєць? Але і тут є нюанси, забуваючи про які ми можемо поплатитися поганим самопочуттям.

Яка типова помилка при варінні яєць може зробити їх шкідливими - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Блогер в Tik-Tok під ніком LifeTipSing показала, що відбувається при неправильному приготуванні продукту.

Поширена помилка пов'язана з температурою води, в яку кладуть яйця. Багато хто занурює їх у вже киплячу воду, що призводить до утворення на жовтку синьо-зеленого нальоту.

Виявляється, що такий ефект дає сульфід заліза. Так що поїдання таких яєць загрожує ентеритом - запаленням в області тонкого кишечника.

Як правильно зварити яйця?

Покладіть їх в холодну воду з додаванням туди невеликої кількості солі. Варіть їх після закипання води 8 хвилин, потім залиште в цій же воді ще на п'ять хвилин. Тільки після цього перемістіть в холодну воду.

З цієї причини яйця потрібно класти в холодну воду, попередньо посоливши її. Потім потрібно почекати приблизно 8 хвилин, а після вимкнення треба потримати в цій же воді ще 5 хвилин. Тільки після цього яйця можна перемістити в холодну воду.

Чи безпечне яйце, можна визначити за кольором жовтка - він повинен бути оранжево-жовтим.

Типова помилка при варінні яєць робить їх шкідливими: запам'ятайте просте правило

Скрін: зліва - неправильно зварене яйце, праворуч - правильно

Чим корисні яйця?

Яйця багаті вітамінами A, D, E і K, а також потрібними для роботи серця жирними кислотами омега-3.

Виключення з раціону такого джерела білка, як яйця, може знизити ефективність тренувань, якщо ви займаєтеся спортом. Адже яйця містять лейцин, амінокислоту, важливу для синтезу м'язової маси, яка скорочується з віком.

Раніше ми писали також, що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць.

Також лікар назвала овоч, який потрібно їсти з шкіркою.

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