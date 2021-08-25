Тину Кароль заподозрили в беременности после концерта ко Дню Независимости

Тину Кароль после выступления на Дне Независимости заподозрили в беременности. Артистка вышла на сцену в сияющем наряде, на который был надет эффектный сверкающий топ. Образ получился невероятно ярким, но поклонники решили, что певица скрывает свое интересное положение.

Смотрите на видео ниже то самое выступление, которое спровоцировало слухи, что у Вениамина скоро появится братик или сестричка.

Как правило, Тина Кароль отдает предпочтение образам, которые облегают ее фигуру. Но светящийся топ от дизайнера Сlara Daguin предательски скрыл талию артистки.

Видео: Тина Кароль на НСК "Олимпийский"

В комментариях поклонники резюмировали: Тина - беременна. Вот что фаны пишут в отзывах:

Беременая

Вона вагiтна?

Что-то мне кажется что наша красуня в "интересном положении"

Тина Кароль воспитывает 12-летнего сына Вениамина, которого она родила в браке с Евгением Огиром. Муж артистки умер в 2013-м от рака желудка. С тех пор о личной жизни певицы известно очень мало.

Отметим, что в этот же день Тина Кароль выступила вместе с известным итальянским исполнителем, обладателем Грэмми Андреа Бочелли. Тогда на ней было обтягивающее желтое платье, и фигура артистки признаков беременности не показала.

Фото: Тина Кароль и Андреа Бочелли (instagram.com/zelenskiy_official)