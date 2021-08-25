Тіну Кароль запідозрили у вагітності після концерту до Дня Незалежності

Тіну Кароль після виступу на Дні Незалежності запідозрили у вагітності. Артистка вийшла на сцену в сяючому вбранні, на яке був надітий ефектний блискучий топ. Образ вийшов неймовірно яскравим, але шанувальники вирішили, що співачка приховує своє цікаве положення.

Дивіться на відео нижче той самий виступ, який спровокував чутки, що у Веніаміна скоро з'явиться братик або сестричка.

Як правило, Тіна Кароль віддає перевагу образам, які облягають її фігуру. Але яскравий топ від дизайнера Сlara Daguin зрадницьки приховав талію артистки.

Відео: Тіна Кароль на НСК "Олімпійський"

У коментарях шанувальники резюмували: Тіна - вагітна. Ось що фани пишуть у відгуках:

Вагітна

Вона вагітна?

Щось мені здається що наша красуня в "цікавому положенні"

Тіна Кароль виховує 12-річного сина Веніаміна, якого вона народила в шлюбі з Євгеном Огіром. Чоловік артистки помер в 2013-му від раку шлунка. З тих пір про особисте життя співачки відомо дуже мало.

Відзначимо, що в цей же день Тіна Кароль виступила разом з відомим італійським виконавцем, володарем Греммі Андреа Бочеллі. Тоді на ній була обтягуюча жовта сукня, і фігура артистки ознак вагітності не показала.

Фото: Тіна Кароль і Андреа Бочеллі (instagram.com/zelenskiy_official)