Во время выступления "Скрябина" на Олимпийском в фан-зону "мистически" упали дроны

Во время выступления группы "Скрябин" на концерте ко Дню Независимости в фан-зону мистическим образом упали дроны, летавшие над зрителями.

"Не верю в мистику, но во время выступления группы "Скрябин" на НСК "Олимпийский" на фан-зону одновременно упали все дроны которые летали над стадионом", - написал мужчина на своей странице, опубликовав видео с концерта.

Видео: facebook.com/Андрій Володимирович

На концерте, посвященном 30-летию независимости Украины, группа "Скрябин" исполнила один из известнейших хитов "Люди, як кораблі". При помощи компьютерных технологий пение Кузьмы воссоздали на огромном экране.

Видео: Выступление группы "Скрябин" на НСК "Олимпийский"

Отметим, что Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) 17 августа исполнилось бы 53 года. Он погиб ранним утром 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, Кузьма погиб на месте.