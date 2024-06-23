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Тіну Кароль захейтили за проходження курсу військової підготовки і назвали це "показухою": вона відповіла

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки (фото: instagram.com/reservist.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно співачка Тіна Кароль повідомила, що пройшла курс військової підготовки з ветеранами Азову. Після цього артистці почали писати, що вона це вона зробила для "показухи". Знаменитість мовчати не стала.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook виконавиці.

Тіна Кароль відповіла хейтерам

Зі слів зірки, вона вирішила пройти курс, щоб у разі небезпеки свідомо допомогти рідним, сусідам, просто людям і собі.

"Перечитавши твіти про проходження мною медично-тактичного курсу - відповім тим, хто примудрився писати "проплачено/пропаганда/показуха…". Живучи в країні, де йде війна, не знати тактичної медицини - це нонсенс", - прокоментувала Кароль.

"Після третьої сирени вночі, коли літав шахед над будинком - я усвідомила, що абсолютно безпорадна, але це вже в минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу і маю бути корисною", - зазначила вона.

Також співачка сказала, що для неї велика честь отримати досвід від ветеранів Азов.

“Незламні духом, досвідчені й молоді. Запишіться і ви, це корисніше, ніж просто твіти-ікси", - звернулася до хейтерів Тіна.

Нагадаємо, виконавиця пройшла курс військової підготовки Резервіст із ветеранами Азову за напрямком тактична медицина за протоколом ASM MARCH.

Він включав у себе поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

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