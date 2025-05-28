"Тіні забутих предків" відреставрували та показали в Києві: коли прем'єра в кіно

Як пройшов показ оновленого фільму

Легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова, знята на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, повернулася на великі екрани 26 травня 2025 року в Києві.

Захід проходив в Українському домі за участі представників кіноіндустрії, культурної спільноти, медіа та широкої публіки.

Подія символічно поєднала минуле та майбутнє українського кінематографа - шедевр українського поетичного кіно знову зазвучав у сучасному, високоякісному звучанні.

Як пройшов показ оновленого фільму Параджанова (фото: пресслужба)

"Тіні забутих предків": що відомо про реставрацію

Це результат багаторічної праці фахівців, спрямованої не лише на технічне оновлення, а й на збереження творчої ідентичності оригіналу. Зокрема, збережено фірмову кольорокорекцію - насиченість червоного, глибину чорного та білого кольорів.

Також проведено ретельну чистку звуку, що дозволило відтворити атмосферу фільму з новою точністю.

У стрічці знялися Іван Миколайчук та Лариса Кадочнікова, оператор - Юрій Іллєнко, композитор - Мирослав Скорик.

"Тіні забутих предків" вважаються одним із найвизначніших творів українського кіномистецтва та очолюють рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів.

У Києві показали оновлену версію фільму Параджанова (фото: пресслужба)

Коли дивитися "Тіні забутих предків" в українському кіно

З 29 травня 2025 року фільм виходить у широкий прокат. На сьогодні його взяли до показу лише 60 кінотеатрів по Україні, однак творча команда та правовласник стрічки сподіваються на розширення географії прокату.

Андрій Дончик, генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка, пообіцяв, що кількість кінотеатрів, де показуватимуть фільм, зростатиме.

"Глядачі заслуговують побачити визнаний шедевр українського кіно у високій якості - з найменшими деталями, кольоровими напівтонами та музичним супроводом, які повертають повну силу естетики Параджанова. Для нас важливо не лише відновити фільм, а й повернути його глядачу як живу частину нашої культури", - зазначив він.



Кіностудія Довженка, на якій був знятий фільм у 1964 році, активно працює над збереженням і реставрацією української кінокласики.

Проєкт із відновлення "Тіней забутих предків" - лише один із кроків у довгостроковій стратегії студії повернення національного кіноспадку до широкої аудиторії.

У планах - реставрація інших знакових стрічок, аби українське кіно заговорило мовою XXI століття, зберігаючи свій первісний зміст.

Передпрем’єрний показ став можливим завдяки підтримці дистриб’ютора "Кіноманія" та партнерству з Українським домом.

Усі учасники вечора мали змогу не лише першими побачити відновлену версію стрічки, але й відчути глибину творчого задуму, з яким вона була створена понад 60 років тому.