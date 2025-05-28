"Тіні забутих предків" отреставрировали и показали в Киеве: когда премьера в кино

Как прошел показ обновленного фильма

Легендарная лента режиссера Сергея Параджанова, снятая на Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, вернулась на большие экраны 26 мая 2025 года в Киеве.

Мероприятие проходило в Украинском доме при участии представителей киноиндустрии, культурного сообщества, медиа и широкой публики.

Событие символически соединило прошлое и будущее украинского кинематографа - шедевр украинского поэтического кино снова зазвучал в современном, высококачественном звучании.

Как прошел показ обновленного фильма Параджанова (фото: пресс-служба)

"Тіні забутих предків": что известно о реставрации

Это результат многолетней работы специалистов, направленной не только на техническое обновление, но и на сохранение творческой идентичности оригинала. В частности, сохранена фирменная цветокоррекция - насыщенность красного, глубину черного и белого цветов.

Также проведена тщательная чистка звука, что позволило воссоздать атмосферу фильма с новой точностью.

В ленте снялись Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова, оператор - Юрий Ильенко, композитор - Мирослав Скорик.

"Тіні забутих предків" считаются одним из самых выдающихся произведений украинского киноискусства и возглавляют рейтинг 100 лучших украинских фильмов всех времен.

В Киеве показали обновленную версию фильма Параджанова (фото: пресс-служба)

Когда смотреть "Тіні забутих предків" в украинском кино

С 29 мая 2025 года фильм выходит в широкий прокат. На сегодня его приняли к показу только 60 кинотеатров по Украине, однако творческая команда и правообладатель ленты надеются на расширение географии проката.

Андрей Дончик, генеральный директор Национальной киностудии имени Александра Довженко, пообещал, что количество кинотеатров, где будут показывать фильм, будет расти.

"Зрители заслуживают увидеть признанный шедевр украинского кино в высоком качестве - с мельчайшими деталями, цветными полутонами и музыкальным сопровождением, которые возвращают полную силу эстетики Параджанова. Для нас важно не только восстановить фильм, но и вернуть его зрителю как живую часть нашей культуры", - отметил он.



Киностудия Довженко, на которой был снят фильм в 1964 году, активно работает над сохранением и реставрацией украинской киноклассики.

Проект по восстановлению "Тіні забутих предків" - лишь один из шагов в долгосрочной стратегии студии по возвращению национального кинонаследия к широкой аудитории.

В планах - реставрация других знаковых лент, чтобы украинское кино заговорило языком XXI века, сохраняя свой первоначальный смысл.

Предпремьерный показ стал возможным благодаря поддержке дистрибьютора "Киномания" и партнерству с Украинским домом.

Все участники вечера имели возможность не только первыми увидеть восстановленную версию ленты, но и почувствовать глубину творческого замысла, с которым она была создана более 60 лет назад.