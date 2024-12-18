Тіна Кароль зізналась, чи отримує гонорар за посаду музичної продюсерки Нацвідбору

Так, артистка запевнила: бути на посаді музичної продюсерки шоу вона погодилася безкоштовно.

"Запитали, чи могла б я, я сказала: "Так, я обов'язково буду допомагати на проєкті безкоштовно. Для мене це душевний поклик", - поділилася знаменитість.

Співачка зазначила, що вона має значний досвід, оскільки побудувала свою кар'єру самостійно, почавши з нуля.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"І це справді з нуля. Я приїхала просто в гуртожиток музичного училища з простої сім’ї, де немає музикантів у поколінні. І на досвіді можу щось комусь порадити. І є ті, для кого це важливо, а є ті, які воюють у своїх Stories", - додала Тіна.

Кароль порекомендувала українським артистам, які подавали свої заявки на нацвідбір, але не потрапили до довгого списку та зараз критикують її, звернутися безпосередньо до неї.

"І я із задоволенням розповім, чому та чи інша пісня не пройшла, якщо я її чула, бо багато пісень відвалилося на початку", - сказала зірка.

Нагадаємо, 11 грудня організатори українського нацвідбору оприлюднили список фіналістів. Тіна Кароль зазначила, що багато сильних композицій не потрапили до довгого списку.

Першу десятку учасників буде оголошено до 17 січня 2025 року. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Голосування за членів журі вже стартувало у "Дії".

Фінал нацвідбору на "Євробачення 2025" відбудеться 8 лютого 2025 року.