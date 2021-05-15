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Тина Кароль заявила, что поедет на Славянский базар, который бойкотируют украинские звезды

Автор: Светлана Мащенко

Тина Кароль заявила в эфире белорусского ТВ, что поедет на Славянский базар. От участия в конкурсе уже отказались Олег Винник, MARUV, а также ряд украинских ведущих.

Видео с заявлением певицы появилось в одном из Telegram-каналов.

Ведущая спросила певицу, порадует ли она своим творчеством на конкурсе, который "объединяет все славянские народы".

"Я не заставлю вас скучать. Я мчусь к вам!" - заявила Тина Кароль в прямом эфире.

Отметим, что на афише также значатся Ирина Билык и Таисия Повалий. А вот Олег Винник отказался от участия, как и певица MARUV. Подопечная Винника на "Голосе" Элина Иващенко также пропала с афиши конкурса в конце апреля, но теперь значится там снова.

Видео: Тина Кароль заявила, что поедет на Славянский базар (t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Напомним, что 30-й международный "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. В нем заявлены участники от 73 государств.

В чем суть скандала с "поездкой" украинцев в Витебск

Многие украинские звезды отказались от участия в "Славянском базаре", поскольку он финансируется из госбюджета Беларуси и проходит при поддержке Александра Лукашенко.

А Украина не признает Лукашенко легитимным президентом страны после событий прошлого года, связанных с репрессиями, запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также фальсификации выборов.

Ранее мы писали, что украинских ведущих силой тащат на "Славянский базар". В скандал из-за заявления белорусов об участии в конкурсе уже попали Тимур Мирошниченко, Андрей Доманский и Оксана Антонюк.

Отметим, что недавно Тина Кароль оскандалилась, пригласив поклонников присоединиться к ней в запрещенной соцсети "Одноклассники".

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