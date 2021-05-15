Тіна Кароль заявила, що поїде на Слов'янський базар, який бойкотують українські зірки

Ведуча запитала співачку, чи порадує вона своєю творчістю на конкурсі, який "об'єднує всі слов'янські народи".

"Я не змушу вас нудьгувати. Я мчу до вас!"- заявила Тіна Кароль у прямому ефірі.

Відзначимо, що на афіші також значаться Ірина Білик і Таїсія Повалій. А ось Олег Винник відмовився від участі, як і співачка MARUV. Підопічна Винника на "Голосі" Еліна Іващенко також пропала з афіші конкурсу в кінці квітня, але тепер значиться там знову.

Відео: Тіна Кароль заявила, що поїде на Слов'янський базар (t.me/Kulturnaya_Prachechnaya)

Нагадаємо, що 30-й Міжнародний "Слов'янський базар у Вітебську" пройде з 15 по 18 липня. У ньому заявлені учасники від 73 держав.

У чому суть скандалу з "поїздкою" українців до Вітебська

Багато українських зірок відмовилися від участі в "Слов'янському базарі", оскільки він фінансується з держбюджету Білорусі і проходить за підтримки Олександра Лукашенка.

А Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом країни після подій минулого року, пов'язаних з репресіями, залякуванням мирних демонстрантів, членів опозиції і журналістів, а також фальсифікації виборів.