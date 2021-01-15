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Тина Кароль снова оскандалилась, пригласив поклонников в российскую соцсеть

Пятница 15 января 2021 07:02
Тина Кароль снова оскандалилась, пригласив поклонников в российскую соцсеть
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль попала в очередной скандал после того как призвала поклонников присоединится к своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники".

Популярная украинская певица опубликовала в Instagram-stories приглашение на ее страничку в "Одноклассниках".

Тина Кароль снова оскандалилась, пригласив поклонников в российскую соцсеть

Тина Кароль призывает присоединиться к ней в "Одноклассниках" (фото: instagram.com/tina_karol)

Стоит отметить, что в апреле 2017 года в Украине на 3 года заблокировали доступ к российским веб-ресурсам "Вконтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс". В мае 2020 года блокировка сайтов была продлена еще на три года.

Напомним, недавно Тина Кароль призвала поклонников присоединится к своей странице в социальной сети "ВКонтакте". При этом на официальной странице певицы в "ВКонтакте" сейчас более 373 тысяч подписчиков. Администраторы активно ведут страницу и публикуют разные опросы, цитаты и тому подобное.

Напомним, Тина Кароль высказалась о митинге под зданием Кабмина, в котором принимали участие некоторые украинские звезды, недовольные отменой концертов и ограничительными мерами на проведение выступлений из-за карантина в Украине.

Певица заявила, что концертный локдаун весной ее тоже затронул, но она с пониманием относится к введенным правилам.

Ранее СМИ узнали, как и сколько Тина Кароль зарабатывает на карантине.

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