Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)

Співачка Тіна Кароль вкотре похизувалася стрункими ногами у короткому вбранні. Прихильники засипали знаменитість компліментами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
Виконавиця продемонструвала свої принади у новій фотосесії.
Зірка постала перед камерою у короткій сукні з плетеним декольте, яка вдало підкреслила її витончену фігуру.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Свій образ співачка доповнила туфлями на високих підборках.
Фоловери Кароль наговорили їй безліч компліментів.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Раніше Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом.
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