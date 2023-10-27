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Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки у міні-сукні (фото)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Тіна Кароль вкотре похизувалася стрункими ногами у короткому вбранні. Прихильники засипали знаменитість компліментами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками

Виконавиця продемонструвала свої принади у новій фотосесії.

Зірка постала перед камерою у короткій сукні з плетеним декольте, яка вдало підкреслила її витончену фігуру.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Свій образ співачка доповнила туфлями на високих підборках.

Реакція юзерів

Фоловери Кароль наговорили їй безліч компліментів.

  • Вау, просто немає слів, ну точно жінка - вамп
  • Шикарні ноги у вас красуня Тіна
  • Дуже гарна
  • Неперевершена!
  • Ти як завжди вогонь
  • Світлини такі палкі

 

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом.

Також ми розповідали, що українка, яка після втрати ока знялася для Playboy, розповіла історію музею "Голоси мирних".

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Тіна Карольногизвезды шоу-бизнеса