RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Тина Кароль в очередной раз похвасталась стройными ногами в коротком наряде. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Тина Кароль похвасталась стройными ножками

Исполнительница продемонстрировала свои прелести в новой фотосессии.

Звезда предстала перед камерой в коротком платье с плетеным декольте, которое удачно подчеркнула ее утонченную фигуру.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Свой образ певица дополнила туфлями на высоких подборках.

Реакция пользователей

Фоловеры Кароль наговорили ей множество комплиментов.

  • Вау, просто нет слов, ну точно женщина - вамп
  • Шикарные ноги у вас красавица Тина
  • Очень хорошая
  • Непревзойденная!
  • Ты как всегда огонь
  • Фотографии такие пылкие

 

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом.

Также мы рассказывали, что украинка,снявшаяся для Playboy, после потери глазарассказала историю музея "Голоса мирных".

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Карольногизвезды шоу-бизнеса