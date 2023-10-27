Тина Кароль засветила стройные ножки в мини-платье (фото)

Певица Тина Кароль в очередной раз похвасталась стройными ногами в коротком наряде. Поклонники засыпали знаменитость комплиментами.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Исполнительница продемонстрировала свои прелести в новой фотосессии.
Звезда предстала перед камерой в коротком платье с плетеным декольте, которое удачно подчеркнула ее утонченную фигуру.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Свой образ певица дополнила туфлями на высоких подборках.
Фоловеры Кароль наговорили ей множество комплиментов.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом.
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