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Тіна Кароль зачарувала фігурою у сміливій сукні та отримала комплімент від відомого шеф-кухаря

Субота 10 серпня 2024 20:44
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Тіна Кароль зачарувала фігурою у сміливій сукні та отримала комплімент від відомого шеф-кухаря Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль підкорила мережу новими кадрами. Цього разу зірка приміряла сміливу сукню. Компліментами "вибухнули" не лише фани артистки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Кароль.

На нових фото співачка позувала у блискучій сукні. Сміливе вбрання підкреслило фігуру Кароль. Для фотосесії зірка не стала обтяжувати образ додатковими аксесуарами.

Також Кароль зробили ледь помітний макіяж та дещо змінили форму брів. До речі, цим акцентом співачка вдало поцілила у тренди. Річ у тому, що в моду повертаються брові 80-90-х років, коли жінки робили їх геометричними та тоненькими.

Як реагує мережа

У коментарях з'явився відомий шеф-кухар Володимир Ярославський.

Тіна Кароль зачарувала фігурою у сміливій сукні та отримала комплімент від відомого шеф-кухаря

Реакція мережі на нові фото Кароль (скріншот)

"Красуня", - написав він.

Інші ж користувачі також не залишили співачку без компліментів. Зокрема, вони пишуть:

  • "Кожні ваші фото - це щось незвичайне"
  • "Боже, ну ви неперевершена красуня!!!"
  • "Яка гарна"
  • "Унікальна і така тендітна"
  • "Тіно, кожне Ваше фото, це витвір мистецтва"
  • "Богиня, як завжди"
  • "Неперевершена".

Що відомо про особисте життя Кароль

Співачка тримає тему стосунків у таємниці. Вона навіть не розповідає, чи вільне нині її серце. Після смерті чоловіка, життя якого забрав рак, Кароль приписували романи з багатьма артистами. Втім, усе це залишається лише здогадками.

&quot;Хочу народити&quot;: Тіна Кароль випадково видала свій секрет (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Однак нещодавно зірка заінтригувала мережу. Кароль заявила, що хоче ще народити. Відомо, що співачка виховує сина Веніаміна, але, ймовірно, вона планує подарувати життя ще одній дитині.

Нагадаємо, раніше Дан Балан приголомшив фанів після повернення в Україну.

Окрім цього, нещодавно дружина Решетника відповіла, коли повернеться додому.

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