Дан Балан просто зі сцени звернувся до фанів українською (відео)

Відомий співак молдавського походження Дан Балан, який нещодавно раптово повернувся в Україну , приголомшив фанів. Артист, який раніше виступав та спілкувався з фанами російською, неочікувано перейшов на українську.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося під час концерту Балана в Одесі, а відео з нього з'явилося у TikTok юзерки з ніком "nikusyaaa_c".

Що сказав співак

Під час концерту Дан вирішив звернутися до фанів. Він заговорив українською та дуже намагався правильно вимовити усі слова. Коли фани почули, якою мовою говорить Балан, вони почали плескати та дали артисту зрозуміти, що були приємно вражені його вчинком.

"Одеса! Скільки емоцій від цього міста, ух! Як вам моя українська? Сьогодні я буду говорити цією чудовою мовою", - зі сцени сказав співак.

Помітно, що Балан був у гарному настрої. Він "запалив" сцену своїми хітами, а також виконав легендарний трек "Freedom".

Як реагує мережа

У коментарях справжня "пожежа". Юзери у захваті від того, що Балан перейшов на українську та вже демонструє перші успіхи. Тому користувачі пишуть:

"Люди, ви розумієте, що іноземці вивчають нашу мову, це тим приклад, хто каже "мова не важлива"

"Навіть Дан вивчив. Респект"

"Надзвичайно приємно. Це повага до країни... До всіх нас"

"Якщо людина хоче, то вона вчить мову! Звичайно, нелегко, але головне - це бажання!"

"Красунчик, молодець! Дякую, приємно чути нашу чудову мову".

Де був Дан Балан

До повномасштабної війни РФ проти України артист часто виступав в Україні та з'являвся на телебаченні. Він брав участь у багатьох проектах. Втім, після 24 лютого 2022 року він не давав концертів на території нашої країни.

Дан Балан (фото: instagram.com/danbalan)

Вперше з початку повномасштабної війни Балан повернувся в Україну лише нещодавно. І нині він залишається в країні та планує нові концерти.