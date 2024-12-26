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Тіна Кароль вразила мережу своїм фото, на якому її важко впізнати

Четвер 26 грудня 2024 11:00
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Тіна Кароль вразила мережу своїм фото, на якому її важко впізнати Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно відповіла співачці СолоХа після скандалу на Нацвідборі на Євробачення, показала в мережі своє дитяче фото.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Так, артистка продемонструвала, як вона змінилася з роками, зробивши колаж зі своїми знімками. На першому вона позує в обтислій майці з мереживом і чорних штанях. Кароль може похвалитися тонкою талією і витонченою фігурою.

На архівному знімку майбутня зірка зображена, вочевидь, у підлітковому віці. Тоді співачка мала кардинально інший вигляд і, найімовірніше, важила набагато більше.

Тіна Кароль вразила мережу своїм фото, на якому її важко впізнати

Скриншот

Як Тіна Кароль підтримує себе у формі

На початку своєї кар'єри співачка мала зовсім інший вигляд і не могла похвалитися ідеальною формою.

Артистка у своїх інтерв'ю не раз зізнавалася, що зараз багато часу приділяє спорту. Вона займається йогою, стрибає на скакалці, а також стоїть у планці.

Кароль розповідала, що може займатися спортом і по два рази на день. Наприклад, на скакалці вона може стрибати 40 хвилин.

Також вона самостійно шукала на YouTube уроки йоги та почала за ними займатися. Зараз артистка займається найскладнішим рівнем йоги - аштанга-йога. Співачка не раз демонструвала у своєму блозі складні стійки.

Знаменитість не приховує, що підтримувати форму їй вдається і завдяки правильному харчуванню. Вона харчується за спеціальною схемою, що дає змогу контролювати рівень цукру в крові.

Тіна Кароль вразила мережу своїм фото, на якому її важко впізнати

Тіна Кароль зараз (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше Кароль уперше розповіла, як її "змусили" брати участь у Євробаченні.

Також співак, який "пролетів" з Євробаченням, грубо "послав" Тіну Кароль.

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