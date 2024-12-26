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Тина Кароль поразила сеть архивным фото, на котором ее трудно узнать

Четверг 26 декабря 2024 11:00
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Тина Кароль поразила сеть архивным фото, на котором ее трудно узнать Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно ответила певице СолоХа после скандала на Нацотборе на Евровидение, показала в сети свое детское фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Так, артистка продемонстровала, как она изменилась с годами, сделав коллаж со своими снимками. На первом она позирует в облегающей майке с кружевом и черных штанах. Кароль может похвастаться тонкой талией и точеной фигурой.

На архивном снимке будущая звезда запечатлена, очевидно, в подростковом возрасте. Тогда певица имела кардинально другой вид и, скорее всего, весила намного больше.

Тина Кароль поразила сеть архивным фото, на котором ее трудно узнать

Скриншот

Как Тина Кароль поддерживает себя в форме

В начале своей карьеры певица выглядела совсем по-другому и не могла похвастаться идеальной формой.

Артистка в своих интервью не раз признавалась, что сейчас много времени уделяет спорту. Она занимается йогой, прыгает на скакалке, а также стоит в планке.

Кароль рассказывала, что может заниматься спортом и по два раза в день. Например, на скакалке она может прыгать 40 минут.

Также она самостоятельно искала на YouTube уроки йоги и начала по ним заниматься. Сейчас артистка занимается самым сложным уровнем йоги - аштанга-йога. Певица не раз демонстрировала в своем блоге сложные стойки.

Знаменитость не скрывает, что поддерживать форму ей удается и благодаря правильному питанию. Она питается по специальной схеме, позволяющей контролировать уровень сахара в крови.

Тина Кароль поразила сеть архивным фото, на котором ее трудно узнать

Тина Кароль сейчас (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Кароль впервые рассказала, как ее "заставили" участвовать в Евровидении.

Также певец, который "пролетел" с Евровидением, грубо "послал" Тину Кароль.

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