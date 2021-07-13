Тина Кароль впервые показала клип, который сняли 10 лет назад

Отметим, что режиссером клипа выступил известный клипмейкер Алан Бадоев. Таким образом артистка пригласила своих поклонников на концерт в Киеве, который пройдет 16 июля в КВЦ "Парковый".

Певица рассказала, что клип так и не выпустили, поскольку тогда ее семейная жизнь не была созвучна с песней и клипом. Теперь же видео будет подарком поклонникам артистки.

Данный сюрприз приурочен ко дню рождения фан-клуба Тины Кароль. В Instagram опубликован только тизер, а полную версию можно посмотреть на Patreon Tina Karol. Стоимость месячной подписки составляет 2,99 доллара.

Там артистка выставляет эксклюзивные релизы синглов и альбомов, новые фотосессии и неопубликованные ранее снимки и т.д.

Тина Кароль - Микроволновка (видео с концерта)