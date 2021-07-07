Безумные суммы: сколько стоит гастрольный гардероб Тины Кароль (видео)

Украинская певица Тина Кароль недавно провела неделю в городе Алматы, где продвигала новый альбом.

Какие образы элитных брендов были на певице и сколько они стоят, рассказали в программе "Разоблачение" на телеканале LIVE.

Так, ежедневно Тина Кароль на публике появлялась в новых вещах, стоимость которых достигает десятков тысяч гривен.

Сколько стоила одежда певицы?

Самой дорогой оказалась красочная пижама от "Louis Vuitton", которую она дополнила босоножками по собственной линии обуви от бренда "Kachorovska". В целом образ обошелся певице в более чем 100 000 грн.

Также ее образ "черной пантеры" был не слишком дешевым. За боди и леггинсы "Louis Vuitton" певице пришлось заплатить около 70 000 грн.

В то же время дизайнерский тотал-лук из трикотажного поло и лосин в фирменных логотипах стоит 105 000 гривен. Его звезда дополнила бюджетными аксессуарами - сумкой - бананкой за 1300 грн, и обувью за 5200 грн из собственной коллекции.

Кроме того, стоимость всех вещей, в которых Тина Кароль появлялась на публике в Казахстане достигнет полумиллиона гривен. Однако не исключено, что брендовые вещи певица получает на условиях бартера - ее неоднократно называли амбассадором "Louis Vuitton".