Тіна Кароль вперше показала кліп, який зняли 10 років тому

Зазначимо, що режисером кліпу виступив відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. Таким чином артистка запросила своїх шанувальників на концерт в Києві, який пройде 16 липня у КВЦ "Парковий".

Співачка розповіла, що кліп так і не випустили, оскільки тоді її сімейне життя не було співзвучне з піснею і кліпом. Тепер же відео буде подарунком шанувальникам артистки.

Даний сюрприз присвячений до дня народження фан-клубу Тіни Кароль. У Instagram опублікований тільки тизер, а повну версію можна подивитися на Patreon Tina Karol. Вартість місячної підписки складає 2,99 долара.

Там артистка виставляє ексклюзивні релізи синглів і альбомів, нові фотосесії і неопубліковані раніше знімки і т.д.

Тіна Кароль - Мікрохвильова (відео з концерту)