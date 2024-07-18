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Тіна Кароль відверто сказала усе, що думає про Klavdia Petrivna (відео)

Klavdia Petrivna та Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль, завдяки якій Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя, відверто висловилася про юну співачку. Вона сказала, що думає про дівчину, а також дала їй мудрі настанови.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося у новому випуску програми "Дім звукозапису", який вже вийшов на YouTube-каналі Тіни Кароль.

Що Тіна думає про Клавдію Петрівну

На початку програми Кароль представила артистку. І вона не була жадібною на теплі слова.

"Загадкова, таємнича, нова зірка, лідерка на стрімінг-платформах та з мільйонами переглядів у YouTube - все це про Klavdia Petrivna", - висловилася про співачку Кароль.

"Наробила галасу, стала найвідомішою, стала найстрімінговішою, найуспішнішою молодою артисткою. Це дійсно феномен" - додала артистка.

Клавдія Петрівна і Тіна Кароль (скріншот)

При цьому Кароль зазначала, що Клавдія могла чути такі слова вже дуже багато разів. І тому вона спитала, як молода артистка сприймає власну популярність та як вона готується до концертів у "Палаці спорту".

"Це досить важко. Я поки вникаю в ці всі процеси, але мені приносить задоволення. Мені вже дуже не терпиться виступити", - зізналася Klavdia Petrivna.

"Раз Бог мені дав, значить мушу взяти собі цей хрест на душу і пройти гідно", - додала вона.

У відповідь на це Кароль не тільки висловила свої побажання для Клавдії, а ще й дала важливу пораду. Співачка зазначила, що є найважливішим у творчості.

"Ми тобі бажаємо єдиного - успіху. Щоб тебе не зломив український шоу-бізнес, бо він як є на Заході Україні слово таке: дуже прикрий. І я тобі особисто хочу побажати не губити свою місію, саме вона виведе тебе завжди на правильні шляхи", - заявила Тіна.

 

До слова, нещодавно ми вже розповідали, як зараз виглядає головна героїня серіалу "Рабиня Ізаура".

Окрім цього, раніше стало відомо, які актриси ніколи не оголюються на екрані.

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