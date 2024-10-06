Тіна Кароль вперше прокоментувала чутки про роман з молодим олігархом

Співачка Тіна Кароль під час свого концерту у Полтаві відповіла хейтерам стосовно "відсутності" грудей в її корсеті, а також прокоментувала чутки про роман з молодим бізнесменом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-акаунт користувача з ніком nastyaprohorova23.

Так, останнім часом юзерів хвилює, куди поділися груди з корсету, в якому вона виступає на своїх концертах.

Тож під час одного з виступів артистка відреагувала на "розслідуванн" і поцікавилася зі сцени у глядачів, чи все у неї "на місці і не загубилося".

"Як корсет? Тут є подруги просто, вони зрозуміють. Все на місці, нічого не загубила? Хто дивіться TikTok? Все, пожартували і лишили це. Обожнюю це розслідування", - сказала Тіна.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Також знаменитість коротко прокоментувала чутки стосовно того, що вона перебуває у стосунках зі значно молодшим за неї бізнесменом.

Зі слів зірки, ці плітки викликають у неї сміх.

"Це все смішно, особливо з ким мене одружили… чи як це можна сказати. Я кажу: "У "Дії" не бачила, все підробка", - жартома відреагувала на це виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно у мережі почали ширитися чутки про роман 39-річної Тіни Кароль з 30-річним білоруським бізнесменом Юрієм Арошидзе. Про це написав блогер-пліткар у своєму YouTube-каналі і розповів, чим займається бойфренд знаменитості.

Тіна Кароль з ймовірним обранцем (фото: instagram.com/tina_karol)

Сама ж співачка, яку раніше публічно покликали заміж, тримає своє особисте життя під сімома замками.