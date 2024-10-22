Відомий артист несподівано розкритикував Тіну Кароль: "Вона не музикантка"

Український виконавець DREVO (справжнє ім'я - Максим Дерев'янчук) не в захваті від того, що Тіна Кароль стала продюсеркою Нацвідбору на "Євробачення-2025".

Що з цього приводу сказав співак, розповідає РБК Україна (проєкт Styler) з посиланням на його коментар для YouTube-каналу "М1 Music".

Що каже DREVO

Так, артист вважає, що Дмитро Шуров, який займав цей пост у 2023 та 2024 роках, краще впорався. На думку Максима, Шуров має значно більше досвіду, і навіть той факт, що Кароль представляла нашу країну на міжнародній пісенній сцені, Максима не переконав.

За словами співака, Дмитро значно краща кандидатура для цієї ролі, оскільки він сам пише пісні, на відміну від Тіни, адже у неї завжди були саундпродюсери, як підкреслив Дерев'янчук.

"Тіна Кароль не музикантка. Дмитро Шуров - музикант, а вона - ні. Хто Тіні Кароль пише музику? У неї ж не всі в її авторстві. Якщо я не помиляюсь, в неї sound-продюсери завжди були. Я трошечки, знаєте, навіть засмутився", - сказав Максим.

Виконавець DREVO висловився про Тіну Кароль (фото: instagram.com/drevo_official)

DREVO, як відомо, долучався до участі у Нацвідборі на "Євробачення-2024". У фіналі він заспівав композицію "Endless Chain" та здобув сім балів: чотири від журі й три від глядачів. На Нацвідборі йому вдалося зайняти дев'яте місце.

До слова, наступне "Євробачення" пройде у Швейцарії після перемоги Nemo у конкурсі цього року, і організатори вже поділилися нововведеннями, які чекають на учасників. Детальніше про це - читайте у нашому матеріалі.