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Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото)

Суббота 21 октября 2023 17:10
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Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото) Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Тина Кароль побаловала поклонников новыми фотографиями, на которых она изображена в джинсах и соблазнительном топе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Тина Кароль похвасталась идеальным прессом

На сторисах, опубликованных звездой, она позирует у зеркала, а также демонстрирует свой идеальный пресс.

Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото)

Как выглядит фигура Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Отметим, что 38-летняя исполнительница не стала наносить макияж, предпочтя естественность.

Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото)

Как выглядит фигура Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, артистка не раз признавалась, что быть всегда стройной и красивой помогают спорт и правильное питание.

Поклонники Тины Кароль нередко хвалят исполнительницу за ее физическую форму и благодарят ее за мотивацию.

Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Недавно украинская певица и звезда Playboy восхитила фото новорожденной дочери Евлалии.

Также мы рассказывали, что Евгении Эмеральд угрожают "слить" интимные видео с ее участием.

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Тина Кароль звезды шоу-бизнеса