Тина Кароль в топе похвасталась идеальным прессом (фото)
Украинская певица Тина Кароль побаловала поклонников новыми фотографиями, на которых она изображена в джинсах и соблазнительном топе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Тина Кароль похвасталась идеальным прессом
На сторисах, опубликованных звездой, она позирует у зеркала, а также демонстрирует свой идеальный пресс.
Как выглядит фигура Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Отметим, что 38-летняя исполнительница не стала наносить макияж, предпочтя естественность.
Как выглядит фигура Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
К слову, артистка не раз признавалась, что быть всегда стройной и красивой помогают спорт и правильное питание.
Поклонники Тины Кароль нередко хвалят исполнительницу за ее физическую форму и благодарят ее за мотивацию.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Недавно украинская певица и звезда Playboy восхитила фото новорожденной дочери Евлалии.
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