Тіна Кароль розповіла про свої б'юті-секрети: які "уколи краси" робить 40-річна співачка

"З приводу ін'єкцій - я вважаю, що потрібно починати робити їх у молодому віці, тому що потім якісь серйозні проблеми вже складно виправити", - зазначила вона.

Також вона зробила відверту заяву, що коле ботокс.

"У мене є і ботокс частковий, і те, і це, і це, і інше. Я використовую це безумовно. Я говорю про це вперше, але користуюся процедурами дуже обережно", - зазначила Кароль.

Потім вона пояснила, що в неї дуже активна міміка, через що препарат швидко розчиняється, і уколи необхідно повторювати.

"У мене активна міміка, коли я співаю, роблю це дуже напружено і йде вібрація всіх м'язів обличчя. Тому це все розчиняється на мені й нічого не тримається. І ми постійно його додаємо. І коли я їду в тур, то знову все спочатку. Щось робити в міру - це догляд. Якщо існує така пропозиція в сучасному світі, то чому б і ні", - наголосила Кароль.

На відео цей момент можна подивитися з 17:14.

Тіна Кароль розкрила свої секрети краси

В інтерв'ю артистка також розповіла, що молодість і красу їй допомагає зберігати режим дня.

"Мій перший секрет краси - це сон. Я засинаю о 22:00 і прокидаюся о 5:30 або 6 ранку. Другий секрет - чиста негазована вода. Я випиваю денну норму води, і навіть трохи більше", - розповіла Кароль.

Також співачка зазначила, що не їсть на ніч.

"Я не їм на ніч, хоча б за дві години до сну - інакше організм не відпочиває, тому що замість відпочинку він повинен перетравлювати їжу", - підкреслила Тіна Кароль.



Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)