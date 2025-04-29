Тина Кароль рассказала про свои бьюти-секреты: какие "уколы красоты" делает 40-летняя певица

"По поводу инъекций - я считаю, что нужно начинать делать их в молодом возрасте, потому что потом какие-то серьезные проблемы уже сложно исправить", - отметила она.

Также она сделала откровенное заявление, что колет ботокс.

"У меня есть и ботокс частичный, и то, и это, и другое. Я использую это безусловно. Я говорю об этом впервые, но пользуюсь процедурами очень осторожно", - отметила Кароль.

Затем она объяснила, что у нее очень активная мимика, из-за чего препарат быстро растворяется, и уколы необходимо повторять.

"У меня активная мимика, когда я пою, делаю это очень напряженно и идет вибрация всех мышц лица. Потому это все растворяется на мне и ничего не держится. И мы постоянно его прибавляем. И когда я еду в тур, то снова все сначала. Что-то делать в меру - это уход. Если существует такое предложение в современном мире, то почему бы и нет", - подчеркнула Кароль.

На видео этот момент можно посмотреть с 17:14.

Тина Кароль раскрыла свои секреты красоты

В интервью артистка также рассказала, что молодость и красоту ей помогает сохранять режим дня.

"Мой первый секрет красоты - это сон. Я засыпаю в 22:00 и просыпаюсь в 5:30 или 6 утра. Второй секрет - чистая негазированная вода. Я выпиваю дневную норму воды, и даже немного больше", - рассказала Кароль.

Также певица отметила, что не ест на ночь.

"Я не ем на ночь, хотя бы за два часа до сна - в противном случае организм не отдыхает, потому что вместо отдыха он должен переваривать пищу", - подчеркнула Тина Кароль.



Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)