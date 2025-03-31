Дружина Кошового заговорила про "пластику": "Не вважаю себе красивою"

Дружина відомого коміка Євгена Кошового Ксенія відверто розповіла, яку пластичну операцію вона хотіла б зробити в майбутньому, а також про уколи краси.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільне інтерв'ю Кошових Славі Дьоміну, опублікованому в YouTube .

Річ у тім, що раніше Ксенія заявляла, що хоче зробити блефаропластику.

"Ти боїшся старіти?" - запитав Дьомін.

"Я не боюся, але я хочу виправити набуті з віком зморшки або щось ще. Якщо це можливо. Якщо я розумію, що це неможливо, я буду так старіти", - зазначила Ксенія.

Водночас вона зазначила, що боїться наркозу.

"Якби я була дуже смілива, я б це вже зробила", - зазначила вона.



Ксенія Кошова (скриншот)

"Тому що я хочу. Я не кажу, що я завтра піду і це зроблю. Я більше боюся наркозу. Мені ніколи не робили наркоз", - зазначила Кошова.

Водночас збільшити груди Ксенія Кошова ніколи не хотіла і в неї не було з цього приводу комплексів.

На провокаційне запитання Дьоміна, чи вважає вона себе красивою, Кошова відповіла, що ні.

"Я не вважаю себе вродливою, бо хочу блефаропластику", - підкреслила вона.

"Коли я відчувала себе красивою? Коли я танцювала в балеті (балет Олени Коляденко Freedom - ред.), коли я народила Варю. Це мені було до 25-30 років. А потім, коли з'явилася Сімка (Серафима, друга дочка - ред.), я погладшала. І після 30 вагу складніше скидати", - відверто розповіла Ксенія.

Також вона зізналася, що коле ботокс.

"Пів року можу не колоти. А потім знову", - зазначила дружина Кошового.

Що таке блефаропластика

Блефаропластика - це хірургічна операція з усунення надлишків шкіри та жирової тканини верхньої й нижньої повік. Ця операція спрямована на корекцію форми повік і поліпшення зовнішнього вигляду області навколо очей.

Що відомо про Ксенію Кошову

Майбутня дружина Євгена Кошового народилася 1984 року. Вона родом з Ялти, після анексії Криму 2014 року там залишилися її родичі, з якими вона практично не спілкується.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ксенія намагалася розповідати їм про звірства росіян в Україні, однак у відповідь отримала повідомлення з буквою Z.

Раніше Ксенія танцювала в балеті Олени Коляденко Freedom. Також вона створила свій бренд одягу PICO.



Кошовий з дружиною Ксенією (фото: instagram.com/yalta_k)

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