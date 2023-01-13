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Тіна Кароль у прямому ефірі публічно "послала" всіх росіян (відео)

Тіна Кароль (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Відома співачка Тіна Кароль вийшла у прямий ефір в Instagram, щоб поспілкуватися з фанатами та показати реабілітацію пораненого бійця. Але росіяни, які також дивилися Тіну, почали надсилати триколори. Зірка вказала їм шлях прямо за російським кораблем.

Відео з'явилося на фан-сторінці Тіни Кароль у TikTok.

Що сказала співачка росіянам

У прямому ефірі в Instagram Тіна Кароль показувала, як поранений український військовий проходить реабілітацію після перебування на фронті. На кадрах видно, що захисник вчиться заново ходити з протезом.

Під час цього російська аудиторія Тіни, яка досі за нею стежить, почала надсилати реакції у вигляді російського прапора. Коли зірка це побачила, не змогла стримати емоцій, тому голосно та чітко вказала незмінний напрямок росіян.

"Всі, хто пишуть отам свої прапори російські - йдіть на х*й", - промовила Тіна Кароль.

Артистці зовсім непритаманна така лексика, через що глядачі були дуже вражені. Свої емоції вони виражали в коментарях до відео:

  • "Тіночка розійшлась"
  • "Тіночка говорить мовою фактів"
  • "Оце я розумію позиція!!! Респект!!!"
  • "Я люблю її ще більше"
  • "Це що, Тіна?!"

@fan_tinakarol_ #тинакароль #Кароль #путинхуйло #tinakarol #рекомендации оригінальний звук - fantina_karol_

Раніше ми розповідали, як Тіну Кароль розізлив росіянин в аеропорту.

Читайте також, чи буде співачка виконувати пісні російською мовою.

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