Тина Кароль в прямом эфире публично "послала" всех россиян (видео)

Что сказала певица россиянам

В прямом эфире в Instagram Тина Кароль показывала, как раненый украинский военный проходит реабилитацию после пребывания на фронте. На кадрах видно, что защитник учится заново ходить с протезом.

Во время этого российская аудитория Тины, до сих пор следящая за ней, начала посылать реакции в виде российского флага. Когда звезда увидела это, не смогла сдержать эмоций, поэтому громко и четко указала неизменное направление россиян.

"Все, кто пишут там свои флаги русские - идите на х*й", - сказала Тина Кароль.

Артистке совсем не присуща такая лексика, из-за чего зрители были очень впечатлены. Свои эмоции они выражали в комментариях к видео: