Тина Кароль прокомментировала скандальное выступление с питоном: "он мне как родной"

Кароль отметила, что она прошла вместе с питоном долгий путь репетиций, и поэтому он ей уже как родной, а выступление на сцене его не убьет.

"Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась, и я где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибии, и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы", - заявила артистка.

Тина также призналась, что она начала бояться змей после поездки в Калифорнию, США. Там с ней произошел неприятный инцидент. На певицу напала гремучая змея, но она смогла убежать от нее. После этого случая, у нее боязнь змей.

Тина Кароль прокомментировала выступление с питоном (видео: YouTube)