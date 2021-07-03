В Киеве на озере обнаружили скорпиона: отдыхающих просят быть осторожными (фото)
В Киеве на территории Оболонского района заметили водяного Скорпиона из семейства клоповых.
Фото опубликовал Евгений Руденко в группе "Животный мир Украины" в Facebook.
Так, его укус для человека очень болезненный, поэтому отдыхающих предостерегают быть очень осторожными и внимательными на озере Редькино.
Авто сфотографировал момент, когда скорпион как раз поднялся на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода.
Фото: водяного скорпиона обнаружили в озере Киева (facebook.com/tvarynnyy.svit.ukrayiny)
Опасен ли укус для человека?
Укус водяного скорпиона для человека очень болезненный. Особенно опасен укус далеко от берега - на глубине, превышающей ваш рост. Поскольку реакция на неожиданный и болезненный укус проявляется в виде судороги мышц. В некоторых случаях без посторонней помощи человек не может добраться до берега.
Однако основная их добыча - мелкие беспозвоночные рыбки.
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