В Киеве на озере обнаружили скорпиона: отдыхающих просят быть осторожными (фото)

В Киеве на территории Оболонского района заметили водяного Скорпиона из семейства клоповых.

Так, его укус для человека очень болезненный, поэтому отдыхающих предостерегают быть очень осторожными и внимательными на озере Редькино.

Авто сфотографировал момент, когда скорпион как раз поднялся на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода.

Фото: водяного скорпиона обнаружили в озере Киева (facebook.com/tvarynnyy.svit.ukrayiny)

Опасен ли укус для человека?

Укус водяного скорпиона для человека очень болезненный. Особенно опасен укус далеко от берега - на глубине, превышающей ваш рост. Поскольку реакция на неожиданный и болезненный укус проявляется в виде судороги мышц. В некоторых случаях без посторонней помощи человек не может добраться до берега.

Однако основная их добыча - мелкие беспозвоночные рыбки.