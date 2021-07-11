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Тина Кароль прокомментировала скандальное выступление с питоном: "он мне как родной"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 11 июля 2021 18:38
Тина Кароль прокомментировала скандальное выступление с питоном: "он мне как родной" Фото: Тина Кароль (пресс-служба певицы)
Автор: Роман Мирончук

Тина Кароль выступила в качестве хедлайнере на двух первых днях музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве. При этом в одном из номеров популярная украинская певица выходила на сцену с королевским питоном на шее. Артистка заявила, что не боится травли зоозащитников из-за того, что это могло причинить вред змее.

Об этом она рассказала в программе "Светская жизнь" на телеканале "1+1".

Кароль отметила, что она прошла вместе с питоном долгий путь репетиций, и поэтому он ей уже как родной, а выступление на сцене его не убьет.

"Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Вчера на меня взглянул типа, "может хватит?". Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась, и я где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу. Потом мы с сыном съездили в Намибии, и я поняла, что я не обучена любить природу и быть частью природы", - заявила артистка.

Тина также призналась, что она начала бояться змей после поездки в Калифорнию, США. Там с ней произошел неприятный инцидент. На певицу напала гремучая змея, но она смогла убежать от нее. После этого случая, у нее боязнь змей.

Тина Кароль прокомментировала выступление с питоном (видео: YouTube)

Напомним, группа Go_A, которая представила Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, попала в скандал с эксплуатацией животных.

Мы также писали о том, что в Киеве на озере обнаружили скорпиона. Отдыхающих просят быть осторожными.

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Тина Кароль скандал
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