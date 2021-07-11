Тіна Кароль прокоментувала скандальний виступ з пітоном: "він мені як рідний"

Тіна Кароль виступила в якості хедлайнера на двох перших днях музичного фестивалю Atlas Weekend в Києві. При цьому в одному з номерів популярна українська співачка виходила на сцену з королівським пітоном на шиї. Артистка заявила, що не боїться цькування зоозахисників через те, що це могло заподіяти шкоду змії.

Кароль зазначила, що вона пройшла разом з пітоном довгий шлях репетицій, і тому він їй вже як рідний, а виступ на сцені його не вб'є.

"Це його не вб'є, ми з ним пройшли великий термін репетицій, він мені вже як рідний. Вчора на мене глянув типу, "може досить? ". Ми з ним пройшли приблизно 15 прогонів, хоча я спочатку його дуже боялася, і я десь в грудні хотіла зняти фотосесію і зрозуміла, що я істерично кричу. Потім ми з сином з'їздили до Намібії, і я зрозуміла, що я не навчена любити природу і бути частиною природи", - заявила артистка.

Тіна також зізналася, що вона почала боятися змій після поїздки в Каліфорнію, США. Там з нею стався неприємний інцидент. На співачку напала гримуча змія, але вона змогла втекти від неї. Після цього випадку, у неї боязнь змій.

Тіна Кароль прокоментувала виступ з пітоном (відео: YouTube)