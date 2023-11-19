Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці: "Стережіться свекрухи"

19 листопада день народження святкує син співачки Тіни Кароль Веніамін. Хлопцю виповнилося 15 років. У цей день у соцмережах артистки традиційно з'явилися привітання і відео з бекстейджу нещодавньої фотосесії зіркової матусі з іменинником.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
У щемливому ролику виконавиця мило спілкується і обіймається з дорослим красенем-сином.
Під публікацією вона зворушливо звернулася до іменинника, а також застерегла майбутню обраницю від вимогливої свекрухи.
"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я - не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти - найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата! Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", - підписала відео Кароль.
Прихильники співачки зазначили, що Веніамін - копія свого батька.
Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Веніамін - єдина дитина співачки. Він народився у 2008 році у шлюбі з українським продюсером Євгеном.
Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
Чоловік співачки помер у 32 роки після тяжкої боротьби з раком шлунка. З того дня Тіна не святкує свої дні народження.
Нещодавно Тіна Кароль показала спектр емоцій на гарячих чорно-білих фото.
Також відома українська співачка зізналась, чому не хоче ставати матір’ю.