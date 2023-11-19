Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці: "Стережіться свекрухи"

Тіна Кароль привітала сина з 15-річчям

У щемливому ролику виконавиця мило спілкується і обіймається з дорослим красенем-сином.

Під публікацією вона зворушливо звернулася до іменинника, а також застерегла майбутню обраницю від вимогливої свекрухи.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я - не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти - найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата! Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", - підписала відео Кароль.

Фани долучилася до привітань

Прихильники співачки зазначили, що Веніамін - копія свого батька.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Ідеальне поєднання мами й тата

Який гарний у вас син. Чоловік би пишався ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою

Може свекруха з часом стане хорошою свекрухою і буде казати: "кожна дівчина, яку буде любити мій син, я її теж буду любити". Веніаміна з 15-річчям і нехай життя дарує щасливі моменти

Мама, як сестричка

Тіно, вітаю сина з днем народження! Хай завжди буде вашою опорою!

Досі перед очима маленький кучерявий блондин, а тут вже таких хлопчина, з днем народження

Нагадаємо, Веніамін - єдина дитина співачки. Він народився у 2008 році у шлюбі з українським продюсером Євгеном.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Чоловік співачки помер у 32 роки після тяжкої боротьби з раком шлунка. З того дня Тіна не святкує свої дні народження.