Тина Кароль поздравила сына с днем рождения и обратилась к его будущей избраннице: "Берегитесь свекрови"

Тина Кароль поздравила сына с 15-летием

В щемящем ролике исполнительница мило общается и обнимается со взрослым красавцем-сыном.

Под публикацией она трогательно обратилась к имениннику, а также предостерегла будущую избранницу от требовательной свекрови.

"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я - не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты - самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-то отдать скоро. Ох, девушки! Остерегайтесь свекрови. Дорогой и единственный", - подписала видео Кароль.

Фаны присоединилась к поздравлениям

Поклонники певицы отметили, что Вениамин - копия своего отца.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Ідеальне поєднання мами й тата

Який гарний у вас син. Чоловік би пишався ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою

Може свекруха з часом стане хорошою свекрухою і буде казати: «кожна дівчина, яку буде любити мій син, я її теж буду любити» .Веніаміна з 15-річчям і нехай життя дарує щасливі моменти

Мама, як сестричка

Тіно, вітаю сина з днем народження! Хай завжди буде вашою опорою!

Досі перед очима маленький кучерявий блондин, а тут вже таких хлопчина, з днем народження

Напомним, Вениамин - единственный ребенок певицы. Он родился в 2008 году в браке с украинским продюсером Евгением.

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

Муж певицы скончался в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка. С того дня Тина не празднует свои дни рождения .