Тина Кароль поздравила сына с днем рождения и обратилась к его будущей избраннице: "Берегитесь свекрови"

19 ноября день рождения празднует сын певицы Тины Кароль Вениамин. Парню исполнилось 15 лет. В этот день в соцсетях артистки традиционно появились поздравления и видео с бэкстейджа недавней фотосессии звездной мамочки с именинником.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
В щемящем ролике исполнительница мило общается и обнимается со взрослым красавцем-сыном.
Под публикацией она трогательно обратилась к имениннику, а также предостерегла будущую избранницу от требовательной свекрови.
"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я - не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты - самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-то отдать скоро. Ох, девушки! Остерегайтесь свекрови. Дорогой и единственный", - подписала видео Кароль.
Поклонники певицы отметили, что Вениамин - копия своего отца.
Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, Вениамин - единственный ребенок певицы. Он родился в 2008 году в браке с украинским продюсером Евгением.
Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)
Муж певицы скончался в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка. С того дня Тина не празднует свои дни рождения .
Недавно Тина Кароль показала спектр эмоций на горячих черно-белых фото.
Также известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться матерью.