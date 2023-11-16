Тіна Кароль показала спектр емоцій на гарячих чорно-білих фото

Українська поп-діва останнім часом не припиняє дивувати прихильників своєю красою, вбраннями та новими цікавими образами, які бувають досить відвертими.

Про те, в якому образі Кароль постала на нових фотографіях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку зірки.

Тіна Кароль показала спокусливі чорно-білі фото

Співачка вирішила потішити своїх фоловерів новими чорно-білими кадрами, на яких вона постала в досить відвертому образі.

Зірка одягла топ, який ззаду дуже красиво переплітається, а також джинси та зібрала волосся в акуратний пучок.

На фото співачка сидить просто на стільці та позує для гарячих фото, які показують красу Тіни, її фігуру та головне - природність, адже коли дивишся на неї, виникає повне відчуття, що в цій фотосесії Кароль вирішила відмовитись від косметики і показати себе такою, якою вона є.

Тіна Кароль показала гарячі кадри (фото: instagram.com/tina_karol)

Кожна фотографія показує, наскільки Тіна зваблива, щира та неймовірно красива. Чистий фон і на ньому є лише вона.

Можна цілком припустити, що цю фотосесію жінка зробила для себе, щоб побачити, які емоції вона передає у цей світ.

Та варто сказати, що Тіна продемонструвала фото й в більш закритому одязі. Адже вона приміряла на себе світшот, що додало кадрам домашньої і теплої атмосфери.

Ця фотосесія дає змогу побачити, наскільки різною може бути жінка в одному одязі та на одній локації. Все вирішують лише емоції, які вона демонструє світові.

У Тіни вийшло показати себе різною і отримати купу приємних слів на свою адресу у коментарях:

"Творець не лише в вас, а й на нас перекидається. Бо коли бачиш такий витвір мистецтва, теж хочеться творити"

"Коли ви посміхаєтеся - весь світ, здається, завмирає"

"Ніжна і жіночна - обожнюю"

"Сексуальність та ніжність водночас"

"Яка гарна"

Тіна Кароль показала гарячі кадри (фото: instagram.com/tina_karol)

