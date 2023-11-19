ua en ru
Нд, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці: "Стережіться свекрухи"

Неділя 19 листопада 2023 11:42
UA EN RU
Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці: "Стережіться свекрухи" Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Іванна Пашкевич

19 листопада день народження святкує син співачки Тіни Кароль Веніамін. Хлопцю виповнилося 15 років. У цей день у соцмережах артистки традиційно з'явилися привітання і відео з бекстейджу нещодавньої фотосесії зіркової матусі з іменинником.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Тіна Кароль привітала сина з 15-річчям

У щемливому ролику виконавиця мило спілкується і обіймається з дорослим красенем-сином.

Під публікацією вона зворушливо звернулася до іменинника, а також застерегла майбутню обраницю від вимогливої свекрухи.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я - не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти - найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата! Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", - підписала відео Кароль.

Фани долучилася до привітань

Прихильники співачки зазначили, що Веніамін - копія свого батька.

Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці: &quot;Стережіться свекрухи&quot;

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

  • Ідеальне поєднання мами й тата
  • Який гарний у вас син. Чоловік би пишався ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою
  • Може свекруха з часом стане хорошою свекрухою і буде казати: "кожна дівчина, яку буде любити мій син, я її теж буду любити". Веніаміна з 15-річчям і нехай життя дарує щасливі моменти
  • Мама, як сестричка
  • Тіно, вітаю сина з днем народження! Хай завжди буде вашою опорою!
  • Досі перед очима маленький кучерявий блондин, а тут вже таких хлопчина, з днем народження

Нагадаємо, Веніамін - єдина дитина співачки. Він народився у 2008 році у шлюбі з українським продюсером Євгеном.

Тіна Кароль привітала сина з днем народження і звернулася до його майбутньої обраниці: &quot;Стережіться свекрухи&quot;

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Чоловік співачки помер у 32 роки після тяжкої боротьби з раком шлунка. З того дня Тіна не святкує свої дні народження.

Нещодавно Тіна Кароль показала спектр емоцій на гарячих чорно-білих фото.

Також відома українська співачка зізналась, чому не хоче ставати матір’ю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна Кароль звезды шоу-бизнеса