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Тіна Кароль пожартувала з Лободи: "Молоковоз наїде" (відео)

Вівторок 19 листопада 2024 10:23
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Тіна Кароль пожартувала з Лободи: "Молоковоз наїде" (відео) Тіна Кароль та Світлана Лобода (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська співачка Тіна Кароль на концерті у Брюсселі висміяла іншу артистку Світлану Лободу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, яке опублікували у Telegram-каналі її фан-клубу "ФанТіна".

Під час концерту Кароль не лише співала свої пісні, а й спілкувалася з фанатами. Коли вона побачила, що один із них знімає її, вона вступила з ним у діалог.

"Питають, що знімаєш. Я говорю: "Тіну Кароль", - прокричав один із відвідувачів концерту.

На що Кароль відразу відповіла: "А, у вас прямий ефір? Студія, студія".

"Запитують, хто така", - продовжив чоловік.

"Хто така? - перепитала Кароль. - Скажіть, Свєтка Лобода".

Публіка відреагувала оваціями на цей жарт Кароль, а сама співачка ледь стримувала сміх.

"Краще співатиму. Бо десь у TikTok був жарт, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Усі розуміють, про що мова", - не вгамовувалася Тіна, натякаючи на пісню Лободи moLOko.

Що відомо про скандал Кароль із Лободою

Зазначимо, що Тіна Кароль вже не вперше висміює Лободу.

У 2017 році під час зйомок програми "Голос країни" Кароль, яка була одним із зіркових тренерів, зробила комплімент учасниці, яка переспівала пісню Світлани.

"Оригінал має послухати, як треба виконувати цю пісню", - сказала Кароль.

Це обурило Лободу та її продюсера Нателлу Крапівіну, однак, за словами Тіни в інтерв'ю Каті Осадчій, вони не дзвонили їй і не висували претензій.

Де зараз Світлана Лобода

Лобода свого часу співала у групі "ВІА Гра", потім почала розвивати сольну кар'єру.

Творчість співачки - це здебільшого російськомовні пісні.

Після окупації РФ Криму та частини Донбасу у 2014 році Лобода продовжувала гастролювати там та виступати на корпоративах у Росії, через що в Україні активісти постійно влаштовували на її концертах різні провокації.

Після початку повномасштабного вторгнення 2022 року Лобода переїхала з Росії, перестала там виступати, засудила війну, проте не назвала РФ агресором.

Значну частину коштів, одержаних від своєї творчої діяльності, вона стала спрямовувати на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення, а також у різні благодійні організації.

Наразі артистка проживає зі своєю родиною у Латвії.

Тіна Кароль пожартувала з Лободи: &quot;Молоковоз наїде&quot; (відео)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Кароль уперше за довгий час показала сина, який змінився до невпізнання.

Також Тіна Кароль відповіла, чи планує йти у політику.

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