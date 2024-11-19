Тина Кароль пошутила над Лободой: "Молоковоз наедет" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое опубликовали в Telegram-канале ее фан-клуба "ФанТіна".

Во время концерта Кароль не только пела свои песни, но и общалась с фанатами. Когда она увидела, что один из них снимает ее, она вступила с ним в диалог.

"Спрашивают, что снимаешь. Я говорю: "Тину Кароль", - прокричал один из посетителей концерта.

На что Кароль тут же ответила: "А, у вас прямой эфир? Студия, студия".

"Спрашивают, кто такая", - продолжил мужчина.

"Кто такая? - переспросила Кароль. - Скажите, Светка Лобода".

Публика отреагировала овациями на эту шутку Кароль, а сама певица едва сдерживала смех.

"Лучше буду петь. Потому что где-то в TikTok была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем речь", - не унималась Тина, намекая на песню Лободы moLOko.

Что известно о скандале Кароль с Лободой

Отметим, что Тина Кароль уже не первый раз высмеивает Лободу.

В 2017 году во время съемок программы "Голос країни" Кароль, которая была одним из звездных тренеров, сделала комплимент участнице, которая перепела песню Светланы.

"Оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню", - сказала тогда Кароль.

Это возмутило Лободу и ее продюсера Нателлу Крапивину, однако, по словам Тины в интервью Кате Осадчей, они не звонили ей и не предъявляли претензий.

Где сейчас Светлана Лобода

Лобода в свое время пела в группе "ВИА Гра", затем стала развивать сольную карьеру.

Творчество певицы - это в основном русскоязычные песни.

После оккупации РФ Крыма и части Донбасса в 2014 году Лобода продолжала гастролировать там и выступать на корпоративах в России, из-за чего в Украине активисты постоянно устраивали на ее концертах разные провокации.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Лобода переехала из России, перестала там выступать, засудила войну, однако не назвала РФ агрессором.

Значительную часть средств, полученных от своей творческой деятельности, она стала направлять на помощь украинцам, пострадавшим от российского вторжения, а также в разные благотворительные организации.

Сейчас артистка проживает со своей семьей в Латвии.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)