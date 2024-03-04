Тіна Кароль показала, як на ній виглядає сукня за 177 тисяч гривень (фото)

Про вартість сукні, у якій Кароль нещодавно засвітилась, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильниці співачки.

Тіна Кароль приміряла сукню за 177 тисяч гривень

Тіна Кароль вже неодноразово шокувала своїх фоловерів вартістю вбрання, в якому вона з’являється на публіці. Але один з крайніх образів співачки зміг дуже здивувати своєю вартістю.

Річ в тому, що поп-діва української сцени вибрала просту, на перший погляд, довгу сукню білого кольору. Але це вечірня біла сукня від світового бренду Tom Ford, яка коштує 177 тисяч гривень.

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Це довга сукня з овальним вирізом та довгими рукавами, яка має перехресну торсіонну вставку з прозорого джерсі та віскозного кріплення. А ось манжети на блискавці та є застібка ззаду. Родзинкою цієї сукні є розріз на спідниці, яка ще й має підкладку.

Сукня Тіни Кароль за 177 тисяч гривень (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Звісно, багатьох може шокувати така вартість простої білої сукні. Але, як виявилось, Тіна її не купувала, а взяла напрокат, лише для зйомки, а потім повернула назад. Зірки так часто роблять, бо купувати вечірні сукні для того, щоб одягнути їх один раз - це непотрібні витрати.

У випадку Кароль це не дивно, оскільки вона ще у спонтанному інтерв’ю з блогером Ніколасом Кармою, артистка сказала, що вона давно не купує вичурні та дорогі вбрання і що більшість з її концертних образів - це бартер або ж подарунки від брендів за контент.

Виходить, що й ця сукня не була куплена Тіною та її командою, а лише взята в оренду для одного важливого виходу у світ.