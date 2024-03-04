Тина Кароль показала, как на ней выглядит платье за 177 тысяч гривен (фото)

О стоимости платья, в котором Кароль недавно засветилась, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль поклонницы певицы.

Тина Кароль примерила платье за 177 тысяч гривен

Тина Кароль уже неоднократно шокировала своих фолловеров стоимостью наряда, в котором она появляется на публике. Но один из крайних образов певицы смог очень удивить своей ценой.

Дело в том, что поп-дива украинской сцены выбрала простое, на первый взгляд, длинное платье белого цвета. Но это вечернее белое платье от мирового бренда Tom Ford, которое стоит 177 тысяч гривен.

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Это длинное платье с овальным вырезом и длинными рукавами с перекрестной торсионной вставкой из прозрачного джерси и вискозной крепи. А вот манжеты на молнии и есть застежка сзади. Изюминкой этого платья является разрез на юбке, которая еще имеет подкладку.

Платье Тины Кароль за 177 тысяч гривен (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Конечно, многих может шокировать такая стоимость простого белого платья. Но, как оказалось, Тина ее не покупала, а взяла напрокат только для съемки, а потом вернула обратно. Звезды так часто делают, потому что покупать вечерние платья для того, чтобы надеть их один раз - это ненужные расходы.

В случае Кароль это не удивительно, поскольку она еще в спонтанном интервью с блогером Николасом Кармой, артистка сказала, что она давно не покупает вычурные и дорогие наряды и что большинство ее концертных образов - это бартер или подарки от брендов за контент.

Выходит, что и это платье не было куплено Тиной и ее командой, а только взято в аренду для одного важного выхода в свет.