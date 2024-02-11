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Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фото

Неділя 11 лютого 2024 14:36
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Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фото Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Тіна Кароль висловила свою думку про важливий елемент жіночої краси та показала нові фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль зірки.

Тіна Кароль назвала важливий елемент жіночої краси

Тіна Кароль для багатьох є ідеалом краси, вона вміє надихати та демонструвати, що кожна жінка за бажанням може бути красивою, може виглядати так, як вона сама того бажає і те, що немає некрасивих жінок. І це справжня істина, в яку, на жаль, вірять далеко не всі жінки цього світу, але дарма, адже в кожному прояві жінка є прекрасною та унікальною.

Кароль за останній рік часто демонструє цікаві та досить відверті образи, які демонструють її фігуру, а Тіна дійсно дуже схудла та підтягнула своє тіло. Все це завдяки йозі, на яку співачка витрачає достатньо часу.

Також, звісно, впливає харчування, за яким артистка також ретельно слідкує і неодноразово розповідала про це у своєму Instagram. А цього разу поп-діва вирішила поділитися своєю думкою щодо основного компонента жіночої краси завдяки новій фотосесії.

Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фотоТіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фотоТіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фото

Тіна Кароль розповіла про жіночність (фото: instagram.com/tina_karol)

"Багато образів та перевтілень може приміряти на собі жінка, а погляд є основним елементом жіночої краси та виразності. Як не виказати біль розлуки, смуток чи розпач - чи є рецепт?", - пише Тіна.

Тіна постала у кадрі у білосніжному корсеті та білій атласній силуетній спідниці довжини максі та доповнила образ білими короткими рукавчиками.

Такий жіночний образ співачка доповнила фірмовими голлівудськими хвилями та ніжним макіяжем з легким акцентом на губах. Цей образ співачки полонив серця її прихильників, адже у коментарях Тіна отримала багато приємних слів та компліментів, які висловлюють ставлення фоловерів до неї.

Тіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фотоТіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фотоТіна Кароль назвала основний елемент жіночої краси та показала звабливі фото

Тіна Кароль розповіла про жіночність (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми розповідали про те, як Тіна Кароль здивувала образом на Нацвідборі 2024.

Також читайте наш матеріал про секрет укладки Тіни Кароль.

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