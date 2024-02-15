Скільки коштує блакитна сукня, як у Тіни Кароль: ціна вас шокує

Тіна Кароль завжди вміла справити враження на публіку і це стосується не лише її таланту та голосу, а ще й вмінням підбирати образи, які здатні підкреслити її фігуру, але всі вони недешеві.

Про ціну блакитної сукні Кароль, яку вона нещодавно засвітила, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланям на Instagram- сторінку прихильниці зірки.

Скільки коштує блакитна сукня, як у Тіни Кароль

Тіна Кароль любить вражати й останнім часом їй це вдається, оскільки образи поп-діви стали настільки відвертими та елегантними, що нею просто захоплені тисячі жінок та чоловіків.

Оскільки співачка дуже ретельно почала займатися своєю фігурою, а в цьому їй допомагає йога, то її тіло стало дуже підтягнутим та красивим і зараз Тіна дозволяє собі носити такі відверті образи, як ніколи раніше.

Крім самих луків Кароль, дуже дивує їхня ціна, оскільки досить часто вони коштують неймовірних грошей. І це вже було неодноразово підтверджено прихильницею артистки, яка стежить за її гардеробом.

Днями жінка засвітила дуже красиву блакитну сукню, в якій знімалась для шоу "Я люблю Україну". Артистка цього разу вибрала неймовірну сукню від бренду “Herve Leger”. Як відомо, це французький виробник, який має високий цінник.

Сукня Тіни Кароль за високу ціну (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Наприклад, сукня, яка на Тіні, коштує 71 тисячу 900 гривень. Це дуже високий цінник, але варто зауважити, що у кожного різні можливості та уявлення про "дорого" та "дешево".

Проте ця річ дійсно виглядає дуже гідно, видно, що це висока якість. До того ж вона підкреслює фігуру Кароль і дає змогу показати свої старання.