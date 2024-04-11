Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником "Трухи"
Блогерка Даша Квіткова, якій днями приписали роман з власником Telegram-каналу "Труха" Максимом Лавриненком, вперше відреагувала на скандал. Їй довелося відповісти на питання підписників.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Квіткова поділилася в Instagram.
Квіткова та адмін "Трухи" - разом чи ні
Так, фани буквально "завалили" блогерку питаннями про стосунки.
На тлі чуток про роман з Лавриненком Квіткова вирішила відповісти.
Втім, усю інформацію про нові стосунки вона заперечує.
Квіткова відреагувала на чутки про новий роман (скріншот)
"Я не у відносинах і не зустрічалась ні з ким, після розлучення. Моє серце не зайнято. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно - я дам вам знати", - написала вона.
А згодом Квіткова вирішила скористатися увагою фанів до своєї персони.
Вона показала скріншот з інформацією про ймовірні стосунки з адміном "Трухи" й залишила посилання, яке нібито мало розкрити усі подробиці.
Втім, "лінк" веде на анонс благодійного заходу, у якому Квіткова братиме участь.
"Коли не розумієш, що тобі приписують", - написала блогерка в Stories, у якій вона сміялася просто на камеру.
Квіткова прокоментувала чутки про роман з власником "Трухи" (скріншот)
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