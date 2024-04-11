Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником "Трухи"

Блогерка Даша Квіткова, якій днями приписали роман з власником Telegram-каналу "Труха" Максимом Лавриненком , вперше відреагувала на скандал. Їй довелося відповісти на питання підписників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Квіткова поділилася в Instagram .

Квіткова та адмін "Трухи" - разом чи ні

Так, фани буквально "завалили" блогерку питаннями про стосунки.

На тлі чуток про роман з Лавриненком Квіткова вирішила відповісти.

Втім, усю інформацію про нові стосунки вона заперечує.

Квіткова відреагувала на чутки про новий роман (скріншот)

"Я не у відносинах і не зустрічалась ні з ким, після розлучення. Моє серце не зайнято. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно - я дам вам знати", - написала вона.

А згодом Квіткова вирішила скористатися увагою фанів до своєї персони.

Вона показала скріншот з інформацією про ймовірні стосунки з адміном "Трухи" й залишила посилання, яке нібито мало розкрити усі подробиці.

Втім, "лінк" веде на анонс благодійного заходу, у якому Квіткова братиме участь.

"Коли не розумієш, що тобі приписують", - написала блогерка в Stories, у якій вона сміялася просто на камеру.

Квіткова прокоментувала чутки про роман з власником "Трухи" (скріншот)