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Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником "Трухи"

Четвер 11 квітня 2024 10:49
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Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником "Трухи" Квіткова відреагувала на чутки про новий роман (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Даша Квіткова, якій днями приписали роман з власником Telegram-каналу "Труха" Максимом Лавриненком, вперше відреагувала на скандал. Їй довелося відповісти на питання підписників.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, якими Квіткова поділилася в Instagram.

Квіткова та адмін "Трухи" - разом чи ні

Так, фани буквально "завалили" блогерку питаннями про стосунки.

На тлі чуток про роман з Лавриненком Квіткова вирішила відповісти.

Втім, усю інформацію про нові стосунки вона заперечує.

Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником &quot;Трухи&quot;

Квіткова відреагувала на чутки про новий роман (скріншот)

"Я не у відносинах і не зустрічалась ні з ким, після розлучення. Моє серце не зайнято. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно - я дам вам знати", - написала вона.

А згодом Квіткова вирішила скористатися увагою фанів до своєї персони.

Вона показала скріншот з інформацією про ймовірні стосунки з адміном "Трухи" й залишила посилання, яке нібито мало розкрити усі подробиці.

Втім, "лінк" веде на анонс благодійного заходу, у якому Квіткова братиме участь.

"Коли не розумієш, що тобі приписують", - написала блогерка в Stories, у якій вона сміялася просто на камеру.

Квіткова вперше відповіла на чутки про роман з власником &quot;Трухи&quot;

Квіткова прокоментувала чутки про роман з власником "Трухи" (скріншот)

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що у список Forbes "30 до 30" увійшла рекордна кількість українців.

Окрім цього, днями стало відомо, що Фреймут потрапила у скандал через фейк про ухилянтів.

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